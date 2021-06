Pedullà / PSG-Hakimi, c’è la cifra giusta: Inter, 2 nomi per il sostituto. Calhanoglu…

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato del mercato dell'Inter e delle possibili mosse in collegamento con Sportitalia

In collegamento con Sportitalia, il giornalista e noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del mercato dell' Inter e delle possibili mosse dei nerazzurri tra l'addio di Achraf Hakimi e gli arrivi: "Difficile pensare a una trattativa staccata da Hakimi tra Chelsea e Inter per Emerson Palmieri e Marcos Alonso . Il marocchino indirizzato verso il PSG per la volontà del ragazzo e la volontà del PSG di pagare cash senza contropartite, come vuole l'Inter.

Il club nerazzurro ha deciso di non tirare troppo la corda. Se si arriverà ai 65+5 o 66+4 milioni l'Inter mollerà. Hakimi vuole andare al PSG. Marcos Alonso piace ma è complicato che l'Inter possa imbastire una trattativa col Chelsea. Vedo complicato anche Zappacosta. Due nomi per il dopo Hakimi: Inzaghi vuole Lazzari, che per la Lazio non è blindato ma non è cedibile, ma c'è anche Dumfries. Da escludere al momento la pista Embolo.