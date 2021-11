Pedullà – Inter, su Perisic proiezione chiara: questa la decisione del croato

L'aggiornamento sul futuro del laterale croato in scadenza di contratto il prossimo giugno

Mentre il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic sembra avvicinarsi, la permanenza dell'altro croato di casa Inter, Ivan Perisic, continua a restare più che in bilico. Lo spiega Alfredo Pedullà nel focus di oggi per la Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Resta un piccolissimo punto di domanda su un altro settore, ci riferiamo alla corsia mancina. Ivan Perisic avrebbe deciso di provare una nuova esperienza, possibile il ritorno in Bundesliga, visto che il suo contratto è in scadenza. Gli abboccamenti hanno fin qui portato a simile conclusione, non si tratta di una sentenza definitiva - le cose cambiano ogni minuto - ma di una proiezione chiara. Certo, l’ultimo Perisic sempre più deciso lascia qualche piccola perplessità che potrebbe anche nascondere il desiderio di ridiscutere la pratica. Il croato nel 3-5-2 è perfetto, di sicuro non lo sarebbe Kostic accostato recentemente all’Inter, la maturità lo ha portato a un’impressionante continuità. Vedremo, è forse l’unica pratica più compromessa che aperta