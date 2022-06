Pedullà: “Non esiste distanza Dybala-Inter, è tutto scandito. Lo dicano anche gli altri”

"Paulo Dybala all’Inter è un’operazione scandita da oltre due mesi. In quel periodo i “no surprise” con la voce impastata avevano parlato di intermediari che lo avevano offerto in Inghilterra. Falso. La cosa bella di queste ore, con Antun di nuovo a Milano per chiudere un’operazione ormai completata, è che ci sono quelli capaci ancora di parlare di “distanze”, “possibile controsorpasso Lukaku”, come se fosse una gara automobilistica.