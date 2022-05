Pedullà: “Perisic, l’Inter ha alzato l’offerta, le cifre. Nerazzurri convinti di…”

È durato circa un'ora l'atteso incontro tra gli agenti del croato e il club nerazzurro

Finito il campionato, l'Inter è al lavoro per risolvere alcune questioni in sospeso. La più importante è il rinnovo di Ivan Perisic. Oggi gli agenti del giocatore si sono recati nella sede nerazzurra per capire se ci sono i margini per raggiungere un'intesa per il rinnovo. Su Twitter Alfredo Pedullà ha parlato di un rilancio da parte dell'Inter: "Il club nerazzurro ha alzato l'offerta passando da 4,5 a 5 milioni abbondanti di base fissa più bonus per arrivare a 6 a stagione Attesa risposta, l’Inter è convinta di aver fatto il massimo e di incassare il sì".