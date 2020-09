Pedullà: “Se chiude Vidal-Kante, Inter colma gap con la Juve. Milan? Un errore è grave”

”L’Inter è sulla strada giusta per colmare il gap con la Juventus, se arriveranno Vidal e magari anche Kanté credo avrà cancellato il divario”. E’ quanto sottolinea Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, all’Adnkronos. ”Mi sembra che l’Inter abbia impostato le cose nel modo giusto, Hakimi è tra i migliori terzini al mondo, poi a centrocampo si è aggiunta l’esperienza e la duttilità di Kolarov e col probabile arrivo di Vidal aggiungerà il più ‘contiano’ tra i centrocampisti -prosegue Pedullà-. La Juve ha carenze sulle fasce, a destra ha adattato Cuadrado e dall’altra parte Alex Sandro è reduce da una stagione deludente -prosegue Pedullà-. Con un paio di operazioni giuste la squadra di Conte può dire la sua”.

”C’è poi il Napoli, dopo Osimhen se Gattuso verrà ulteriormente accontentato può essere da Champions -chiarisce-. Per quanto riguarda la Roma, capisco il cambio di proprietà ma è incomprensibile fare mercato senza un direttore sportivo, è paradossale”.

”Il Milan ha fatto a mio avviso discretamente bene ma il contratto di Donnarumma in scadenza a giugno (a gennaio in assenza di rinnovo è libero di firmare a zero per chiunque ndr) è un errore da tripla matita rossa”. ‘

‘Mi incuriosisce il nuovo Toro forgiato a immagine e somiglianza di Giampaolo mentre dalla Fiorentina mi aspetto qualcosa in più. L’Atalanta ha fatto grandi affari sul cartellino come con Sam Lammers (giovane attaccante in arrivo dal Psv ndr). Di contro c’è la Sampdoria che ha fatto praticamente zero, mi stupisce il silenzio di Ranieri a riguardo”