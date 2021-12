FCIN1908 / Inter, Pelamatti resterà in osservazione in ospedale: fortunatamente sta bene

Un grosso spavento, che ha scosso tutti i presenti, in particolare i compagni di squadra. Fortunatamente, però, il peggio sembra passato

Andrea Pelamatti, giovane difensore classe 2004 della primavera dell'Inter uscito in barella nel match di campionato di oggi contro il Napoli, secondo quanto appurato dalla redazione di FCInter19o8.it resterà in osservazione per un giorno all'ospedale di Napoli, ma fortunatamente il ragazzo sta bene. Durante la partita, Pelamatti ha ricevuto in modo fortuito un calcio alla testa in area di rigore, che gli aveva provocato la perdita dei sensi. Dopo l'immediato intervento dei sanitari, però, il giovane nerazzurro aveva lasciato il campo in barella cosciente. Ora la paura pare passata.