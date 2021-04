Pellegrini: “Inter, annata giusta per lo scudetto. Conte ottimo condottiero”

Le parole dell'ex presidente nerazzurro a proposito della stagione della squadra di Antonio Conte

Queste le sue parole a pochi giorni da Napoli-Inter: "In passato mi era stato chiesto di acquistare il club azzurro, anzi me l'avevano offerto più volte. Mi offrirono anche la Sampdoria e qualche altro club di Serie A, ma alla fine ho deciso di non investire più nel calcio italiano. Mi offrirono più volte il Napoli, ma ho deciso di non intervenire. Poi nel club azzurro è arrivato Aurelio De Laurentiis e non se n'è fatto più nulla. Inter? La squadra sembra ottima, è l'annata giusta per vincere finalmente lo scudetto. Conte è un ottimo condottiero e sta facendo un grandissimo lavoro, mi fa molto piacere assistere a questo ulteriore scudetto".