SM – Retroscena Perisic: addio programmato e lo aveva detto a tutti. È servito…

Il croato è a Londra per firmare con il Tottenham. Ha lasciato le porte aperte nell'ultimo periodo, ma aveva già intenzione di lasciare l'Inter

Un addio programmato e dalle radici lontane. Con queste parole a SportMediaset hanno raccontato del mancato rinnovo di Perisic con l'Inter. Nel 2017, nel ritiro di Brunico, già si sentiva un ex giocatore nerazzurro, con vista Manchester United. Ma Spalletti, con diplomazia, lo convinse a rimanere. Questa volta è andata diversamente e si era capito già dalle sue parole, post finale di Coppa Italia. Sono andati a vuoto tutti i tentativi di Inzaghi, fatti in pubblico e in privato, per convincerlo. Così come quelli della dirigenza, con Ausilio e Marotta che erano riusciti a mettere sul tavolo un'offerta molto vicina ai 6 mln richiesti. Non è stata una decisione solo economica, spiegano durante il tg di Italia 1.