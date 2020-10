Inter, Conte: “Perisic punta? Può essere un’alternativa in avanti. Con me…”

Nella gara di Champions League dell’Inter contro lo Shakhtar, Antonio Conte aveva ad un certo punto mandato in campo Perisic per sostituire Lukaku. Il croato insomma era andato a fare il secondo attaccante vicino al belga. Di questa sostituzione e dell’impiego del giocatore in avanti, il mister ha parlato anche oggi nella conferenza stampa che precede la gara contro il Parma: “Perisic ha giocato con me da punta nel periodo pre-campionato dell’anno scorso. Nell’ultima gara con la Croazia è stato schierato da attaccante. Può essere un’alternativa importante nel duo d’attacco. Abbiamo scelto la strada con le due punte e cercheremo di continuare così“. Un’alternativa dunque che potrebbe tornare utile vista l’assenza di Lukaku, Sanchez non tornato ancora a disposizione, Lautaro che potrebbe essere stanco. E poi c’è Pinamonti. Di lui il tecnico ha detto che si è messo a disposizione ma deve ancora mangiare ‘pane duro’ nel senso che gli serve esperienza.

Con il Parma potrebbe essere davvero Perisic a giocare in attacco. E si potrebbe pensare anche ad un 3-4-2-1 con Eriksen e il croato sulla linea dei trequartisti e Lautaro unica punta.

(Fonte: Inter TV)