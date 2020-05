Gds – Perisic, Bayern fa scadere i termini e l’Inter cambia strategia: la nuova posizione di Marotta

Sono di queste ore le notizie sul mancato riscatto da parte del Bayern Monaco di Ivan Perisic. Il giocatore croato doveva essere riscattato dai tedeschi entro oggi ma non l’ha fatto. La Gazzetta dello Sport conferma e spiega che il club tedesco vorrebbe rivedere al ribasso la quotazione del calciatore pattuita al momento del prestito. Il Bayern ha sicuramente preso tempo e valuterà nelle prossime gare il calciatore. L’Inter ha concesso tempo ma non concederà sconti. Sicuramente, si può tornare a parlare tra qualche settimana visto lo stop a causa del coronavirus. La rosea scrive: “È chiaro però che da domani in poi lo scenario di mercato intorno a Perisic in qualche modo di modificherà. Il Bayern non sarà più l’unico interlocutore dell’Inter. Marotta e Ausilio saranno liberi di parlare con tutti i club eventualmente interessati al croato. Dunque: anche il Bayern, ma non più solo il Bayern. Perisic resta ovviamente sul mercato: su quei soldi l’Inter conta, per motivi di bilancio“.

(Fonte: gazzetta.it)