Perisic, è cambiato tutto: “Nel 2020, tornato all’Inter, entrò ad Appiano e pensò…”

Sembra ombra di dubbio, Ivan Perisic sta vivendo la sua stagione migliore con la maglia dell'Inter addosso

"Perisic sta vivendo da tre stagioni una nuova giovinezza. Sembra lontanissima l’estate 2019, quella in cui Antonio Conte durante la tournée in Asia richiese pubblicamente un vero esterno a tutto fascia, ruolo che Ivan non sembrava in grado di ricoprire a dovere in entrambe le fasi di gioco. Dopo un anno al Bayern, Perisic è rientrato dalla porta principale di Appiano Gentile, con una Champions in bacheca e la voglia di riprendersi l’Inter. Missione compiuta: Ivan è stato tra i segreti dell’ultimo scudetto ed è oggi un insostituibile per Inzaghi".