GdS – Perisic positivo al Covid, è giallo vaccini: la Croazia fa sapere…

Il calciatore nerazzurro salterà gli ottavi di finale di oggi e anche gli eventuali quarti

Il Covid ha fermato Ivan Perisic . Il croato dell'Inter, finora protagonista di un ottimo Europeo, è costretto a guardare i suoi compagni alla TV contro la Spagna. La Gazzetta dello Sport spiega: "Perisic è rimasto nel ritiro di Rovigno, dopo che nella notte tra sabato e ieri la Croazia aveva annunciato la sua positività al Covid. Ivan si era sentito poco bene sabato pomeriggio: mal di schiena e una sensazione di lieve stanchezza diffusa. Il test ha dato esito positivo: per lui sono scattati i dieci giorni di isolamento, nella migliore delle ipotesi potrà tornare in campo per la semifinale di Londra".

Ma a scatenare polemiche ed aprire un giallo è la questione legata al vaccino, come sottolinea la rosea: "C’entra qualcosa l’incrocio di Glasgow con la Scozia, che in rosa ha avuto un caso di positività? Impossibile dirlo con certezza. Ma la polemica si è scatenata sul vaccino. Il portavoce della nazionale ha detto: «Su 55 componenti del gruppo squadra solo in sei non si sono vaccinati, o comunque non avevano già contratto l’infezione prima dell’Europeo». Pensate, pure Lovren — che in passato aveva mostrato simpatie per teorie complottiste sul Covid — lo ha fatto. La nazionale croata ha lasciato decidere il singolo giocatore. E Perisic dovrebbe essere tra i sei che non si sono vaccinati".