Perisic, ancora distanza tra Inter e Bayern. In caso di mancato accordo, 2 club pronti a…

Il 15 maggio scadeva il termine per il riscatto di Perisic da parte del Bayern. Un riscatto che la scorsa estate era stato fissato a 20 milioni, ma l’emergenza coronavirus ha cambiato tutte le carte in tavola. Al momento la certezza è che il croato non tornerà a Milano. Secondo quanto riporta Fussball Transfers, il club tedesco spera di trattenere il giocatore e di trovare un accordo con il club nerazzurro.

C’è ancora distanza tra la richiesta dell’Inter (15 milioni) e l’offerta del Bayern Monaco (10 milioni), ecco perché presto le due società riprenderanno i colloqui per cercare di trovare un accordo. Se la trattativa dovesse saltare, su Perisic si fionderebbero due club della Premier League. Il Manchester United, che già in passato aveva provato a portare in Inghilterra il giocatore, e il Tottenham. Come sottolinea Fussball Transfers, per Perisic l’opzione numero uno è quella di rimanere in Baviera e sta aspettando con pazienza che Inter e Bayern trovino un accordo.

(Fussball Transfers)