Inter, è tutto un altro Perisic: ieri ha smentito un falso mito. “Niente è impossibile ma…”

Grande prova di forza dell’Inter che centra la terza vittoria di fila in campionato, consolida il secondo posto e si mette all’inseguimento del Milan. Tra i protagonisti della serata con il Bologna c’è anche Ivan Perisic che, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, ieri ha smentito un falso mito: “Qui c’è da aprire una parentesi su Perisic, ritenuto incapace di soddisfare i requisiti che Conte esige dalle sue ali. Si è detto più volte che Perisic non potesse spalmarsi su 70-80 metri di campo. Ieri si è disteso lungo l’intera corsia mancina, ha servito il cross da cui è nato l’1-0 e si è fatto trovare allineato ai difensori quando la fase di non possesso lo ha richiesto. Non ci sono trasformazioni o adattamenti impossibili, basta coniugare il verbo volere”.