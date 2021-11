Perisic all’Hajduk? Il ds Nikoličius: “Nel calcio mai dire mai. Faremo tutto…”

Il direttore sportivo del club croato non ha chiuso la porta a un ritorno in patria dell'esterno nerazzurro

Il contratto è in scadenza nel 2022 e difficilmente Ivan Perisic rinnoverà, più per volontà del giocatore che dell'Inter. Le squadre interessate al croato non mancano e in Croazia ipotizzano un ritorno dell'esterno All'Hajduk Spalato, club dove è cresciuto. Possibilità che il ds Mindaugas Nikoličius non smentisce:"Sai cosa si dice nel calcio, mai dire mai. Ogni giocatore buono e di qualità che, secondo noi, può inserirsi nell'Hajduk, è il nostro obiettivo. Non rifiutiamo la possibilità di portare nessuno di loro, se abbiamo una piccola possibilità, faremo tutto ciò che è in nostro potere per completare con successo il lavoro".