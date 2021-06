Perisic, niente rinnovo. L’Inter lo cederà: “Da mettere in conto questo affondo”

Il croato sarà probabilmente un sacrificato di lusso per far respirare il bilancio: c'è chi è pronto a fare sul serio per lui

Marco Astori

E' Ivan Perisic uno di quei nomi in casa Inter che sarà sacrificato per liberare spazio importante a livello di monte ingaggi. E anche la posizione contrattuale del giocatore, spiega il Corriere dello Sport, impone una sua cessione: "Niente rinnovo con l'Inter, piuttosto la scadenza contrattuale tra un anno impone di fare quadrato quanto prima. E andare verso la cessione, laddove in Bundesliga si stanno attivando. Col Bayern Monaco, non più tardi di dieci mesi fa, Perisic sollevava al cielo la Champions League. Il club tedesco ha salutato Douglas Costa dopo una sola stagione, così va a caccia del sostituto.

E un affondo per Perisic è da mettere in conto. Si trova in qualche modo la concorrenza in casa, il Bayern, nel senso che l'Hertha Berlino vorrebbe fare sul serio per l'esterno croato. Ma i campioni d'Europa hanno credenziali decisamente maggiori. E al diritto di riscatto su Perisic, un anno fa, rinunciarono - nel mese di maggio - molto prima di ottenere la vittoria in Champions League. Gli scenari ora vedono un'Inter avvolta dalla necessità di cedere. Mentre Perisic, adattatosi di colpo al 3-5-2 di Conte, tornerebbe in Germania dove oltre alla maglia del Bayern ha vestito anche quelle di Wolfsburg e Borussia Dortmund".