Inter, Perisic posta un cuore e foto di ieri. I tifosi hanno una sola richiesta

Il messaggio social da parte dell'esterno croato migliore in campo della finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus

A fine partita sono arrivate quelle parole sul futuro che hanno lasciato un po' di amaro in bocca e spaventato in parte il tifo interista, che invoca a gran voce il rinnovo di contratto. I tifosi hanno ribadito il concetto in maniera piuttosto chiara anche tra i commenti del post apparso sul profilo dell'esterno in questi minuti. Il croato ha caricato foto di ieri, accompagnate da un 'Made IT', lo slogan lanciato dal club, e un cuore. Il matrimonio con l'Inter continuerà? Per scoprirlo bisognerà attendere ancora qualche settimana.