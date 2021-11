Perisic saluta: “Inter, già pronto il successore: con una notizia che lo certifica”

Ormai le possibilità di una permanenza del croato sono davvero vicine allo zero: ecco chi prenderà probabilmente il suo posto

Sarà con ogni probabilità addio a giugno tra l'Inter e Ivan Perisic. L'esterno croato, in nerazzurro dal 2015, andrà infatti in scadenza nel 2022 e la sua volontà è quella di tornare in Germania per concludere lì la sua carriera. E, come scrive Tuttosport, il club nerazzurro ha già pronto l'erede: "Il club nerazzurro ha già preparato la successione, e la notizia che Filip Kostic abbia scelto di affidarsi ad Alessandro Lucci certifica la volontà da parte dell’esterno mancino serbo di tentare la grande avventura in Italia. L’Inter conta di chiudere con l’Eintracht a 10 milioni, più o meno quanto offriva la Lazio in estate, ma ora il club di Francoforte è spalle al muro, vista la volontà da parte di Kostic di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023".