Perisic, cambia tutto? “Può anche restare all’Inter. Un fattore sarà decisivo”

Non è da escludere che la storia con l'Inter vada avanti, ma il giocatore ha deciso di valutare tutte le possibilità senza fretta

Fino a qualche settimana fa il suo addio a giugno sembrava scontato, mentre ora può cambiare tutto. Ivan Perisic andrà in scadenza nel 2022 con l'Inter ma una sua permanenza in nerazzurro non è più da escludere a priori, anzi. Spiega infatti Il Giorno: "Bisognerà incontrarsi, ma un faccia a faccia non è annunciato a breve. Rispetto al connazionale Brozovic, l'esterno ha un ingaggio più alto (5 milioni) e tre anni in più, seppure con una tenuta fisica invidiabile per chi a 32 primavere gioca a tutta fascia in un 3-5-2.