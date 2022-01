Perisic, ricco triennale per rinnovare con l’Inter: “Il club non andrà oltre…”

La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla situazione di Ivan Perisic, in scadenza di contratto al 30 giugno con l'Inter

Al 30 giugno 2022, scadrà il contratto di Ivan Perisic con l'Inter. La trattativa tra le parti non è entrata nel vivo. Queste le novità da Gazzetta.it in chiave rinnovo: "Complicata la situazione dell'altro croato interista. Perisic è stato valorizzato, come esterno, dal 3-5-2 di Conte ed ora con Inzaghi si sta confermando: 4 gol in 17 presenze in questa Serie A. La trattativa per il rinnovo dell'ex Bayern Monaco non è ancora entrata nel vivo. Perisic, 33 anni a febbraio, chiede un ricco triennale: il club deve guardare in prospettiva e non andrà oltre un biennale a cifre minori. Nonostante le prestazioni sul campo del croato, la strada si fa in salita", si legge.