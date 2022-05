Perisic, l’Inter arriva a 5 milioni più uno di bonus e attende: risposta entro il weekend

L'Inter ha alzato l'offerta per il rinnovo del contratto dell'esterno croato e attende a giorni una risposta

"Ci vorranno dai 30 ai 40 giorni prima di tornare in campo, praticamente il tempo che manca prima di cominciare la preparazione per la prossima stagione. All’Inter inizierà il 6 luglio, ma Ivan ci sarà? Ecco, su questo punto regna ancora un alone di mistero. La questione rinnovo entra nel vivo dopo l’incontro di lunedì: l’Inter aspetta per il weekend una risposta sulla nuova offerta di rinnovo da 5 milioni più uno di bonus fino al 2024, contro una richiesta che non è mai scesa dai 6 milioni netti all’anno, cifra che la Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto per arrivare al croato e che è già arrivata agli agenti del giocatore dall’estero, dove Ivan piace da tempo a Chelsea e Newcastle", spiega La Gazzetta dello Sport.