Perisic cambia ruolo per l’Inter. Il croato ha tre mesi per convincere Conte

Dopo aver vinto tutto con il Bayern, Ivan Perisic è tornato all’Inter e vorrebbe restare in nerazzurro e giocarsi le sue carte da esterno nel 3-5-2 di Conte.

“Perisic si sente ancora un giocatore dell’Inter, per essere un valore aggiunto dovrà adattarsi a un ruolo nuovo, quello di esterno a tutta fascia. Con il ritorno di Pinamonti e la possibilità di vedere Eriksen come seconda punta, nel reparto offensivo c’è grande affollamento, più facile che trovi la sua dimensione come laterale nel 3-5-2. Non è un ruolo nel quale l’ex Wolsburg si esprime al meglio, dovrà lavorare duramente per convincere l’Inter a dargli spazio. Conte è un perfezionista, è pronto a valutarlo e valorizzarlo, ma se non avrà le risposte che cerca lo lascerà fuori. Perisic avrà 3 mesi per convincerlo e tenersi l’Inter. Conferma permettendo”, si legge su Calciomercato.com.