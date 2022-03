Perisic, ancora Inter? Zhang disposto a un sacrificio. Appuntamento a fine stagione

L'esterno croato attende una grande offerta dall'estero, l'Inter arriva fino a 5 milioni per provare a trattenerlo

"Nessuna novità al momento, anche se poi le posizioni sono piuttosto chiare: da una parte c’è l’Inter che vorrebbe continuare ad usufruire delle super prestazioni del croato, che da due anni pare vivere una seconda giovinezza. E dall’altra, ovviamente, c’è l’idea di Perisic di poter monetizzare al massimo questo ultimo contratto di carriera. Le parti hanno discusso nei mesi precedenti, avvicinandosi sensibilmente rispetto al passato ma non arrivando comunque alla famosa fumata bianca. L’appuntamento adesso è stato calendarizzato per fine stagione, ma Ivan dovrà arrivarci con le idee chiare. L’Inter è disposta a un piccolo sacrificio (5 milioni, bonus inclusi, per le prossime due stagioni), ma non andrà oltre. D’altronde, il presidente Zhang ha già fatto uno sforzo considerevole a gennaio per regalare a Inzaghi i gol, la spinta e la forza fisica di Gosens. Se Ivan resta, la rosa sarà più ricca", sottolinea La Gazzetta dello Sport.