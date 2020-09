Sky – Con tre giocatori Ausilio e Marotta hanno rispettato in pieno i piani del club

Il calcio in epoca Covid19 richiede alle società di calcio di approfittare delle occasioni sul mercato. E l’Inter lo ha fatto con tre giocatori: Sanchez, Kolarov e Vidal. Praticamente i tre arrivano senza esborsi economici esagerati e rispettando in pieno il piano della società su entrate e uscite. Perché il cileno arrivasse a Milano si è dovuta sbloccare la cessione di Godin, ormai ai dettagli. Per l’arrivo di Darmian dovrà esserci un’altra cessione. In questo momento Candreva è il candidato a lasciare il club nerazzurro: si sta guardando attorno e l’offerta migliore finora gli è arrivata dalla Sampdoria.

(Fonte: SS24)