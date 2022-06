I piani di Robin Gosens per l’estate: obiettivo Inter, un programma televisivo e… l’amore

Robin Gosens ha intenzione di sfruttare al massimo le sue vacanze estive. Primo obiettivo arrivare in perfetta forma al ritiro con la sua Inter. Sarà anche per questo che in vacanza ha deciso di non mollare gli allenamenti e partecipare al suo primo Triathlon in Germania. Il giocatore nerazzurro ha completato la gara finendo al 39° posto su 177 partecipanti. Per lui 500 metri di nuoto, 20 km in bicicletta e 5 di corsa. Tempo totale: 1:10:58. "Il mio focus è interamente sulla nuova stagione. Ero felice di andare in vacanza dopo una stagione difficile. Ora che ho giocato raramente, non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi: a breve inizierò a prepararmi per essere al top della forma sin dal primo giorno", ha dichiarato a RP l'esterno tedesco.