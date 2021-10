Lazio-Inter: e se Lautaro fosse stanco? Inzaghi può ragionare su un piano B

L'allenatore nerazzurro sarà alle prese con il problema 'sudamericani' e se l'argentino non ce la facesse deve avere un'alternativa

Lautaro Martinez arriverà venerdì notte come Correa e Vecino, a poche ore dalla sfida contro la Lazio. Inzaghi potrebbe comunque impiegare l'attaccante e correre il rischio . Ma potrebbe anche provare a pensare ad un piano B per la sua Inter da adoperare qualora il giocatore nerazzurro fosse troppo stanco e non reggesse il fuso orario. La soluzione potrebbe essere avanzare Calhanoglu dietro Dzeko da trequartista con il bosniaco quindi unica punta.

Una soluzione simile a quella che Inzaghi aveva disegnato quando gli era mancato per squalifica l'argentino e aveva mandato in campo Sensi dietro all'attaccante. Il turco, che deve trovare continuità dopo un periodo non troppo brillante, potrebbe avere chance di mettersi in mostra giocando più vicino alla porta. A centrocampo si libererebbe una casella e potrebbe trovare un po' di spazio anche Gagliardini dato che Vecino è tra i sudamericani che arriveranno in pratica all'ultimo momento.