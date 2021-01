Piccinini: “Inter, inutile urlare a fine partita. Faccio un appello a Oriali”

Sandro Piccinini, ospite di Sky Sport, ha parlato anche dell’Inter. In particolare, il noto giornalista è tornato su quanto accaduto al termine della gara con l’Udinese: “Non mi è piaciuto il dopo partita dell’Inter. Le proteste troppo eccessive sue di Conte, ma di Oriali soprattutto mi portano ad un appello: posso capire il giocatore che perde il controllo perché è in apnea, l’allenatore che si gioca tantissimo può avere un’attenuante, ma non capisco i dirigenti. Protestare e urlare a fine partita non serve a niente”.