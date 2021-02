Piccinini: “L’Inter ora ha un jolly. Ma voglio sottolineare una cosa su Eriksen”

L'Inter batte 3-1 la Lazio e si prende la vetta della classifica di Serie A. Sandro Piccinini ha commentato così il match di San Siro

"Arriva il momento in cui l'Inter può giocare il jolly. Il Milan giocherà giovedì sera a Belgrado, il derby ci sarà domenica alle 15. Dunque, in teoria i nerazzurri hanno un vantaggio. Penso che i rossoneri faranno un po' di turnover in Europa. Ma sulla carta c'è un vantaggio. L'Inter dopo questa partita guadagna tanto in autostima, perché ha ottenuto una vittoria contro una grande squadra. I nerazzurri difendono molto bene. Stasera voglio sottolineare la qualità di Eriksen: mi è piaciuto molto nel ruolo di mezzala sinistra, credo stia crescendo, anche in personalità. Lo vedo più nel vivo. Conte, quando ha avuto delle conferme, ha trovato la quadratura".