Bloomberg – Dopo USA ed Europa PIF sbarca in Cina: obiettivo asset per 2mld di dollari

Dopo aver investito negli USA e in Europa, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita (PIF) sarebbe pronto a sbarcare anche in Cina

Marco Macca

Dopo aver investito negli USA e in Europa, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita (PIF), di cui si parla anche in ottica Inter, sarebbe pronto a sbarcare anche in Cina. E' quanto riferisce Bloomberg e riporta Calcio e Finanza.

La Cina, principale partner commerciale dell'Arabia Saudita e uno dei principali clienti per Saudi Aramco (società presieduta dal governatore del PIF Yasir Al Rumayyan), rappresenta un terreno di espansione ideale per il fondo, che gestisce 450 miliardi di euro, tanto che avrebbe già richiesto una licenza come investitore istituzionale straniero qualificato in Cina. "La mossa gli darà la possibilità di negoziare direttamente azioni in renminbi, piuttosto che dover passare attraverso terze parti", scrive Calcio e Finanza, che poi aggiunge:

"Il suo primo importante accordo internazionale è stato un investimento da 3,5 miliardi di dollari in Uber Technologies Inc. nel 2016 (...). Sono stati svelati 10,1 miliardi di dollari di partecipazioni in società quotate negli Stati Uniti d’America tra cui Walt Disney Co., BP Plc. e Boeing Co., alla fine di giugno dello scorso anno, quote poi rivendute per la maggior parte tre mesi dopo, con l’impennata dei mercati".

(Fonte: Calcio e Finanza)