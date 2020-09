Inter, Pinamonti resta anche per “arginare” Raiola: Marotta e Ausilio non vogliono…

Il futuro di Andrea Pinamonti potrebbe nuovamente tingersi di nerazzurro. Il centravanti è rientrato ieri dall’esperienza al Genoa, come testimoniato da Fcinter1908, che ha seguito il giovane attaccante durante le visite mediche per l’idoneità al Coni.

Pinamonti potrebbe restare non solo per la mancanza di offerte (il prezzo pagato dall’Inter, 19 milioni, allontana ogni pretendente all’acquisto) ma anche per un’altra motivazione, di tipo contrattuale.

“Dovesse andar via”, spiega la Gazzetta dello Sport, “Marotta e Ausilio dovrebbero rinnovargli subito un contratto in scadenza nel 2022, per evitare tra un anno di farlo rientrare, magari valorizzato, a soli 12 mesi dalla scadenza. Restando da Conte, per discutere del rinnovo con Mino Raiola ci sarebbe più tempo, si potrebbe fare anche a campionato iniziato”.