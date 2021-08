Pinamonti-Empoli, ci siamo: via libera dell’Inter al prestito, si chiude

L'attaccante classe '99 lascia nuovamente i nerazzurri: affare in chiusura, rinforzo importante per il club toscano

Nuova avventura per Andrea Pinamonti: l'attaccante classe '99, come scrive Gianluca Di Marzio, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Empoli. Il giocatore lascia l'Inter in prestito per una stagione: affare in dirittura d'arrivo.