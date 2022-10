Pinamonti: “Dionisi ha fiducia in me, i gol arriveranno. Inter? Ogni volta emozioni particolari”

"Rigore con la Salernitana? E' stato ufficialmente il rigore più difficile, non stavo bene, avevo la vista annebbiata, la loro curva è stata uno spettacolo, non ho sentito il fischio dell'arbitro ma ho dovuto azzerare tutto e cercare di fare il gol, alla fine è andata bene. Hai pensato al cucchiaio? No, ci sono momenti e momenti per fare determinate cose e non era il momento giusto. Pochi gol? Per un attaccante capitano momenti in cui si fa fatica a fare gol, non è un problema. Dionisi mi chiede di fare sacrifici, di far salire la squadra e tenere botta, è convinto che mi prenderò le soddisfazioni che merito"