CdS – Inter, via Pinamonti? Stop nei discorsi con Parma e Udinese. Spunta nuova pista

Andrea Pinamonti è pronto a lasciare l’Inter. L’attaccante cerca una nuova destinazione, in prestito, che gli dia più spazio e gli permetta di crescere. Non sarà facile, per un motivo in particolare. Lo spiega il Corriere dello Sport: “I discorsi con il Parma sono in stand-by. Lo scambio con Gervinho non prende corpo, perché i ducali vogliono monetizzare. Tutto fermo anche con l’Udinese, sia a proposito de De Paul sia a proposito di Lasagna. Anche perché l’ingaggio di Pinamonti, seppur solo per mezza stagione, è di quelli pesanti. L’ultima indiscrezione rimbalza dal Genoa. Ballardini, infatti, che già lo conosce, lo avrebbe indicato come sostituto, qualora dovesse andare via Scamacca”.