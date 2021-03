Pincella segreto Inter: pasta shirataki e patate dolci, così fa volare Lukaku & co

Matteo Pincella, nutrizionista dell'Inter e uomo di fiducia di Antonio Conte. L'uomo sta facendo volare i nerazzurri

Una squadra diventa grande se si incastrano vari fattori. E vince se, oltre al talento in campo, dietro ci sono programmazione, attenzione maniacale ai dettagli. E se a curarli ci sono, soprattutto, gli uomini giusti. Come Matteo Pincella, nutrizionista dell'Inter e uomo di fiducia di Antonio Conte. L'uomo che stila l'alimentazione dei calciatori nerazzurri e che, insieme al preparatore atletico Antonio Pintus, li sta facendo letteralmente volare.

Era stato Romelu Lukaku, qualche giorno fa, a sottolineare quanto l'alimentazione corretta assunta nella sua esperienza italiana lo abbia aiutato a migliorare il suo rendimento in campo. Ad Appiano Gentile ogni giocatore è studiato nel profondo, così da avere una dieta personalizzata in base alle sue esigenze. E, per far sì che tutto vada per il verso giusto, fin dal lockdown della scorsa primavera è stato introdotto il takeaway, abitudine resistita fino a oggi. Gazzetta.it svela alcuni dettagli di Pincella, al fianco di Conte fin dai tempi della Juventus: