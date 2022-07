Inter, cena alla Pinetina Inzaghi-dirigenti. Domani il ritiro senza Nazionali. Lukaku…

Domani comincerà il ritiro senza i Nazionali che arriveranno in ritiro il 13 luglio. Lukaku arriverà venerdì con Correa e Lautaro Martinez. Skriniar è atteso per il 10 luglio, come ha spiegato oggi il mister. I giocatori nei primi giorni non saranno tenuti a dormire ad Appiano Gentile. Si resterà in ritiro quando arriverà la rosa al completo. Attesi i nuovi giocatori come Onana, Mkhitaryan e Asllani. Con loro ci saranno anche vecchie facce come quelle di Handanovic, D'Ambrosio e Darmian.