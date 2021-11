Pinto: “Roma chiaramente danneggiata: su Pellegrini è rigore, in Inter-Juve il VAR…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato così delle decisioni arbitrali di Roma-Milan:

"A me non piace parlare dopo le partite perché sono molto nervoso, bisogna avere serenità e tranquillità per parlare. Ora siamo tutti più concentrati per fare questa analisi. Voglio dire che il Milan ha fatto una grande partita, non vogliamo nascondere le nostre debolezze e facciamo le nostre riflessioni, ma non possiamo nemmeno nascondere cosa è successo ieri (domenica, ndr) e quello che è successo in queste 11 partite. I criteri arbitrali sono stati così diversi, così opposti che non riesco a capire, parlando anche con i giocatori e allenatore. Quali episodi? Non voglio fare un elenco troppo fastidioso, tante cose sono soggettive ma ci sono 4 o 5 esempi che ci fanno preoccupare. Abbiamo visto Pellegrini saltare il derby per un doppio giallo con l'Udinese e non ho mai visto un giudizio così in altre partite. Il rigore su Zaniolo è un altro episodio. Ieri il rigore su Ibra non c'è, Ibanez tocca la palla. Il VAR ha chiamato l'arbitro a vedere perché c'è un errore chiaro e l'arbitro ha scelto di non cambiare. Quello su Pellegrini c'è un rigore, sarebbe stato identico a quello dato una settimana fa in Juve-Inter il VAR ha chiamato per un contatto più leggero e ha cambiato il risultato. La Roma è stata chiaramente danneggiata, il criterio è stato sempre opposto e meritiamo rispetto"