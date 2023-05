Pioli: “Ora c’è solo delusione, volevamo andare in finale. Inter più brava di noi”

"Ora c'è solo delusione. L'anno scorso siamo usciti al girone, dobbiamo essere orgogliosi del percorso. Volevamo però battere i nostri rivali, volevamo fortemente la finale. Ora dobbiamo reagire in campionato, la delusione vera sarebbe non giocare l'anno prossimo la Champions. Rimpianti? In 4' all'andata abbiamo preso due gol e oggi i gol sbagliati di Brahim Diaz e Leao. Abbiamo giocato oggi una buona partita, ma non siamo riusciti ad alzare il livello quanto serviva. L'Inter in queste due partite e nelle altre ci ha fatto male sulle transizioni, sulle ripartenze e sulle palle inattive.

L'Inter è stata più brava di noi. Giocatori esperti? Ce l'avevamo Ibra, ma non ha potuto giocare. La politica del club sta dando ottimi risultati. Abbiamo provato a essere competitivi in campionato e Champions. In Champions ci siamo riusciti, in campionato un po' meno. Stagione complicata e difficile, ma al Milan ha insegnato tanto. Ti aspettavi un'Inter così precisa? L'Inter è una squadra forte, ha superato un girone con Bayern e Barcellona. Rimpianto non aver avuto il Leao migliore. A queste partite o arrivi e giochi al top o fai fatica. Non siamo riusciti a superare un turno che volevamo superare"