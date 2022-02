Pioli: “Nel derby non ci sono favoriti. Abbiamo bisogno di partite così. Lo scudetto…”

Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan-Inter

Alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan-Inter , Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: "La stagione è stata difficile per tutte le squadre che vivono di momenti di condizioni ottimali e periodi con condizioni meno ottimali. La classifica dice che il campionato è molto equilibrato, le squadre molto forti e noi siamo tra quelle così come l'Inter. Non ci sono favorite in partite del genere, soprattutto perché è un derby. Chi riuscirà a vincere più duelli individuali, avrà più possibilità di vittoria".

"Abbiamo già affrontato periodi importanti, questa sarà una settimana molto importante ma che non deciderà le nostre sorti. Ci sono ancora tante partite. Assenza Tonali? Giocatore importante ma abbiamo altre risorse e le sfrutteremo al meglio. Noi abbiamo bisogno di queste partite in queste partite, sono convinto che avremo l'adrenalina e la carica giusta così com i nostri avversari. Dobbiamo giocare una partita coraggiosa e forte. I miei giocatori devono essere convinti di poter vincere perché hanno dimostrato grandi qualità e grande mentalità. Se siamo da un anno e mezzo nelle posizioni di vertice significa che siamo tornati a essere competitivi. Noi dobbiamo pensare a fare molto bene e a dare il massimo in ogni partita. Il campionato è ancora lungo ma siamo concentrati sulla partita di domani che è molto importante".

"Sicuramente abbiamo avuto delle difficoltà, essenzialmente due: non siamo stati in grado di chiudere le partite. Allo stesso modo non siamo riusciti a comandare di più certi tipi di partite e questo lo abbiamo pagato a caro prezzo. Fare bene sarebbe positivo sia per la Coppa Italia che per il campionato. Continuo a pensare che le prime 5 si giocano scudetto e i 4 posti Champions. Non so quanti punti serviranno, tutte hanno rallentato. Mancano 11 partite, è difficile affrontare tutte le squadre in questa fase. Sicuramente serviranno più di 80 punti. Ibrahimovic? Sta un pochino meglio, per Napoli non so se ci sarà. Va valutato giorno dopo giorno".