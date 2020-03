Mercato, piovono conferme: City fortissimo su Skriniar. L’Inter mette in chiaro subito una cosa

Il Manchester City continua a pressare forte per Milan Skriniar. Il difensore slovacco è da sempre un pallino di Pep Guardiola, che vorrebbe portarlo in Inghilterra. L’interesse del Manchester City viene definito “grande e reale” da Fabrizio Romano su Calciomercato.com.

Ma l’Inter, da questo punto di vista, non arretra di un millimetro. La società nerazzurra, spiega Romano, “non intende fare scambi per Skriniar e dà una valutazione molto più elevata del proprio centrale rispetto a Joao Cancelo”, ultima idea del City per convincere l’Inter a lasciar partire l’ex centrale della Sampdoria.

Per portare l’Inter al tavolo per Skriniar, servirà un’offerta monstre. Niente scambi, solo una “follia” può dare qualche chance a Guardiola.