Bordata di Pistocchi a Capello: “Dirglielo in faccia? Gli ho fatto fare la peggior figura che…”

Maurizio Pistocchi ha condiviso una riflessione su una caratteristica che accomuna le squadre presenti nella parte alta della classifica, utilizzandola per controbattere alla filosofia espressa da Capello. Non è la prima volta che il giornalista sottolinea la sua diversa opinione rispetto a quella dell’ex tecnico juventino: “Secondo Fabio Capello bisogna limitare il possesso-palla e verticalizzare: ma tutte le prime 6 in classifica in serieA-Milan 51.1%, Inter 54.4%, Roma 51.3% Juventus 60.1%, Sassuolo 59.8% Napoli 58.8%-hanno un possesso-palla medio superiore al 50%, la stessa Atalanta ha il 52.5%”.

Ai tifosi che gli chiedevano spiegazioni sulle percentuali sciorinate il giornalista ha risposto citando ancora Capello: “Non gli piace il calcio che utilizza il possesso-palla: forse perché non è in grado di insegnarlo”. E a chi gli faceva presente che fosse più leale dirglielo in faccia ha concluso: “Già fatto: gli ho fatto fare la peggior figura che un uomo possa fare. E in tv”.

