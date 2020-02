Pistocchi: “Haaland è un fenomeno ma un ex Inter al top era più forte di lui”

Due gol al Psg per stendere Neymar e compagni e far impazzire tifosi e critici. E’ il momento di Erling Haaland in Europa. Il centravanti norvegese fa discutere anche sui social. Maurizio Pistocchi lo commenta così: “Erling Haaland ha segnato 11 gol nelle prime 7 partite con il BVB. Nessuno c’era mai riuscito nella storia della Bundesliga. Fenomeno”.

Quando gli è stato chiesto se non ricordasse, nelle movenze, l’ex nerazzurro Christian Vieri, Pistocchi ha sentenziato: “Bobo Vieri al top era più forte,ma Haaland è un fenomeno”.