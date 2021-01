Pistocchi difende Lukaku: “Trovo imbarazzante che Capello senza un contraddittorio dica…”

“Trovo imbarazzante per Sky Sport che Fabio Capello indichi pubblicamente come simulatori Ibrahimovic (Milan) e Lukaku (Inter) senza un contraddittorio. Anche e soprattutto perché non solo non è vero, ma è l’esatto contrario”. Con queste parole Maurizio Pistocchi ha preso le difese dei due attaccanti.

Fabio Capello ha recentemente esaltato le qualità di Romelu Lukaku, sottolineando come per le difese avversarie sia sempre davvero difficile contenerlo. Pistocchi ha ripetuto le parole pronunciate dall’ex tecnico negli studi di Sky a proposito di Romelu e Zlatan: “Ha detto proprio che Ibra e Lukaku “che in Inghilterra non cadevano mai, in Italia appena li tocchi urlano e cadono”.