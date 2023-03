Pistocchi: “Inter, perché non prendi Ballardini? Serve uno come lui”

Nel corso dell’intervista concessa a Fcinter1908.it, Maurizio Pistocchi ha parlato anche del futuro della panchina nerazzurra. Il noto giornalista si è espresso sul possibile ritorno di Antonio Conte in caso di addio a Simone Inzaghi: “Non sarei favorevole. Conte è un allenatore molto forte, ma pretende giocatori molto forti. L'Inter non ha le possibilità economiche per poter gestire un progetto di questo tipo. Un buon padre di famiglia deve sempre fare il passo secondo la gamba, per questo serve un progetto diverso, con un allenatore giovane e che magari abbia un'idea diversa dal 3-5-2 che francamente dimostra sempre i suoi limiti”.