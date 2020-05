Maurizio Pistocchi è convinto che, alla fine, Lautaro Martinez sarà un giocatore del Barcellona. Intervistato da Malpensa24, il giornalista di Mediaset non ha dubbi: “Lautaro al Barcellona? Ci va, ci va. Sarà una perdita grave, ma lo sostituiranno in modo appropriato. Ad esempio si parla di Cunha dell’Herta Berlino. Un grande talento con prospettive favolose. Il mondo è pieno di grandi giocatori senza dover pagare per forza cifre da top player”.