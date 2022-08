FFT – I 5 più grandi difensori sotto il metro e 80. Tre sono ex Inter

Per un difensore centrale l'altezza può rappresentare un fattore importante. Ma non sempre è così, soprattutto se parliamo di difensori sotto il metro e 80 che comunque hanno sopperito all'altezza con altre doti. FourFourTwo ha individuato i cinque più forti difensori centrali sotto il metro e 80. Nella classifica del magazine inglese sono ben tre gli ex difensori che hanno vestito la maglia dell'Inter.