Player trading? L’Inter trova l’uomo da cedere: “E’ considerato pepita d’oro”

Il club nerazzurro dovrà pensare a delle cessioni per finanziare il mercato in entrata: e oltre a De Vrij c'è un indiziato a partire

Beppe Marotta è stato chiaro a più riprese: il futuro del calciomercato è il player trading, ovvero il cedere calciatore a cifre importanti per poi reinvestire il guadagno per rinforzarsi. E oltre a Stefan De Vrij, il club nerazzurro avrebbe individuato un'altra pedina da cedere per incassare, ovvero Andrea Pinamonti.