Politano-Napoli, c’è distanza: Roma e Siviglia pronte. Inter, standby Llorente

Dopo essere stato vicinissimo alla Roma, nello scambio con Spinazzola, Politano sembrava ormai destinato al Napoli. Ma l’affare non si è ancora chiuso e potrebbe avere un finale differente.

“Mercoledì il Napoli è andato a dormire con sensazioni positive, ma la giornata di ieri rischia di mischiare ancora una volta le carte. Infatti, più cose al momento non tornano. Intanto, quella più marginale: Inter e Napoli devono ancora decidere se inserire o meno Llorente nell’affare, profilo perfetto per il ruolo di vice Lukaku nell’Inter di Conte. E questo perché i nerazzurri hanno già un accordo di massima con Olivier Giroud: il francese è un separato in casa al Chelsea, ma il club di Abramovich non intende liberarlo gratuitamente malgrado il contratto in scadenza a giugno. Il tira e molla sull’indennizzo ha rallentato l’affare fino a che non è tornata calda la pista Llorente, logica conseguenza dell’affondo del Napoli per Politano. Insomma, anche questa ipotesi doveva far pensare che ormai la trattativa era in dirittura d’arrivo. E invece no, niente da fare”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Nessuna accelerata ieri e nessuna chiusura imminente perché ancora non c’è accordo tra Napoli e Politano sull’ingaggio. Gli agenti del giocatore hanno chiesto quattro anni e mezzo di contratto a 2,5 milioni a stagione, mentre la proposta di Giuntoli è ferma a 1,8 più bonus per arrivare a 2. E in questa fase di stallo sperano di potersi inserire Roma e Siviglia. I giallorossi la scorsa settimana avevano chiuso per lo scambio con Spinazzola, garantendo a Politano 2 milioni a stagione. Tornare a casa era il sogno di Matteo, ma tutto è saltato sul più bello e ora la Roma è ferma alla richiesta di prestito, respinta dall’Inter. Così è spuntato pure il club spagnolo, con un’offerta più convincente di quella del Napoli. Basterà? No, perché gli azzurri sembrano ancora favoriti. Ma adesso devono stringere in fretta“, aggiunge Gazzetta.