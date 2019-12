Kulusevski, si tratta a oltranza: Politano sul piatto? Alonso, il Chelsea spara alto: c’è un’alternativa

Non solo Vidal, l’Inter porta avanti la trattativa col Barcellona per il cileno, ma anche quella con l’Atalanta per Kulusevski, ora in prestito al Parma.

“La partita per il talento svedese appare più complessa, oltre che più costosa. Il recente summit tra il presidente Steven Zhang e Luca Percassi ha permesso di appurare che la quotazione è di 40 milioni di euro, mentre i nerazzurri si sono spinti sino a 35. Ma siamo solo alle battute iniziali. Perché l’affare potrebbe portare anche a degli scambi. E’ comparso il nome di Politano, ma non è semplice intendersi sulla sua valutazione. Presto nuovi round, considerando che va trovata una soluzione che invogli anche il Parma. La speranza nerazzurra è che gli emiliani trovino una classifica tranquilla per convincersi a privarsi di questo giovane sempre più decisivo per D’Aversa. Del resto se uscisse Politano (anche la Fiorentina lo vuole), l’inserimento immediato di Kulusevski farebbe contento il tecnico salentino. Un discorso a parte per il terzino. Il Chelsea chiede 40 milioni per Marcos Alonso e in alternativa si segue con attenzione anche la pista che porta al nazionale francese Layvin Kurzawa del Psg. Lavori in corso”, spiega La Gazzetta dello Sport.