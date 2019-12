Politano, la Roma bussa alla porta dell’Inter. Prima via Under, poi pronta un’offerta da…

La Roma cambia proprietà, il nuovo presidente sarà presto Friedkin, ma le strategie per il mercato invernale non cambieranno. Per il club giallorosso non ci saranno spese folli, ma il consolidamento della società sotto tutti i punti di vista. Un’operazione potrebbe riguardare da vicino l’Inter di Conte:

“In questo senso, le operazioni a raggio corto – quelle del mercato di gennaio – possono essere inevitabilmente contenute, anche se non banali. Così, se sul mercato arrivassero offerte per Under intorno ai 40 milioni, c’è l’intenzione di bussare alla porta dell’Inter per avere Politano, offrendo circa una ventina di milioni. Operazione non facile, ma neppure impossibile”, spiega La Gazzetta dello Sport.