Porto-Inter, negato l’ingresso a tanti tifosi nerazzurri lasciati fuori dallo stadio

Tanti tifosi interisti non sono riusciti ad assistere alla partita tra Porto e Inter. La situazione sembrava essere risolta e invece, secondo quanto riferito a FCINTER1908.IT, dai tifosi presenti fuori dallo Stadio, tantissimi sostenitori nerazzurri al fischio d'inizio, sono rimasti fuori dai cancelli e si sono ritrovati ammassati attorno agli ingressi, quindi in una situazione di potenziale pericolo. Tra di loro anche chi era normalmente in possesso del biglietto per assistere alla partita.